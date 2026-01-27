Plata u Čačku za 16.000 niža od republičkog proseka, evo kolike su zarade u ostalim opštinama Moravičkog ogruga

ČAČAK, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA – Prosečna novembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 111.987 dinara (prošli mesec 110.670), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Zarada u Čačku niža je od aktuelnog republičkog proseka za 16.112 dinara i iznosi 95.875, što je oko 810 evra. Prosečna plata u Čačku za 752 dinara manja je nego prošlog meseca, kada je bila 96.627 dinara. Medijalna neto zarada za novembar 2025. godine iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar – novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3%