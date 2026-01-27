Neto zarada u novembru 2025.godine iznosila 111.987 dinara, medijalna 86.702

Neto zarada u novembru 2025.godine iznosila 111.987 dinara, medijalna 86.702

Prosečna neto zarada obračunata za novembar 2025. godine iznosila je 111.987 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. Polovina zaposlenih radila je za manje od 86.702 dinara, koliko iznosi medijalna zarada.

Prosečna bruto zarada obračunata za novembar 2025. godine iznosila je 154.772 dinara, objavio je RZS. U Nišu prosečna neto zarada je bila 107.890 dinara, što je za 4 hiljade manje od republičkog proseka. „Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno sedam odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno“, naveo je RZS. U
