Sveti Sava – školska slava, sećanje na prvog srpskog prosvetitelja i arhiepiskopa

Sveti Sava – školska slava, sećanje na prvog srpskog prosvetitelja i arhiepiskopa

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog Savu, u čast prvog srpskog arhiepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnikom prosvetnih ustanova.

Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić. Bio je raški plemić iz vladarske porodice Nemanjića, prvi srpski prosvetitelj i arhiepiskop autokefalne srpske žičke arhiepiskopije, diplomata, zakonodavac, književnik i hodočasnik. Jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, utemeljivač Srpske pravoslavne crkve i prosvetitelj. Smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnikom prosvetnih ustanova. Rođen je 1169. godine kao najmlađi sin srpskog
