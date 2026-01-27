Protesti prevoznika na graničnim prelazima Zapadnog Balkana zbog šengenskih pravila izazivaju štetu od oko 100 miliona evra dnevno

Naslovi.ai pre 48 minuta
Protesti prevoznika na graničnim prelazima Zapadnog Balkana zbog šengenskih pravila izazivaju štetu od oko 100 miliona evra…

Vučić podržava zahteve prevoznika dok blokade teretnih prelaza ne utiču na putnički saobraćaj, ali ugrožavaju lance snabdevanja i poslovanje hiljada kompanija.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su od 26. januara više od 20 teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengenske zone zbog novih pravila o ograničenju boravka profesionalnih vozača na 90 dana u prethodnih 180 dana, što otežava rad i transport robe. Blokade su potpuno obustavile teretni saobraćaj, dok putnički saobraćaj funkcioniše normalno. Danas N1 Info Slobodna Evropa RTV

Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić najavio je proširenje blokada na dodatne prelaze zbog pokušaja zaobilaženja blokada, dok su regionalni zvaničnici, poput vicepremijera Severne Makedonije Aleksandra Nikoloskog, izrazili podršku protestima i predložili rešenja. Blic Blic Danas

Privredna komora Srbije i drugi predstavnici upozoravaju na ozbiljne ekonomske posledice blokada, koje dnevno dostižu oko 100 miliona evra štete samo po osnovu izvoza robe, dok ukupna šteta za region može biti i veća zbog penala i prekida lanaca snabdevanja. Poslovanje hiljada kompanija je ugroženo, a penali zbog neisporučene robe dostižu od 10.000 do 50.000 evra dnevno. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ističe da je problem uzrokovan nerazumevanjem i nefleksibilnošću EU administracije, ali se nada skorom rešenju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podržava zahteve prevoznika i ističe da je više puta molio EU da uvaži njihove zahteve, dok je kritikovao medije zbog kampanje protiv prevoznika. N1 Info Beta Telegraf Euronews Radio sto plus Danas

