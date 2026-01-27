Ekstremna hladnoća pogodila dve trećine SAD: Najmanje 30 žrtava, u pojedinim delovima minus 31 stepen

Veliki ledeni olujni talas koji je pogodio severoistok i delove juga Sjedinjenih Američkih Država odneo je najmanje 30 ljudskih života.

Dubok sneg od preko 30 centimetara koji je prekrio pojas od Arkanzasa do Nove Engleske dužine oko 2.100 kilometara zaustavio saobraćaj, otkazao letove i doveo do zatvaranja škola, prenosi Gardijan. U gradu Frisku u državi Teksa nedaleko od Dalasa, šesnaestogodišnja devojčica je poginula tokom sankanja, saopštila je lokalna policija navodeći da je devojčicu na sankama vukao tinejdžer koji je upravljao snomobilom. U saopštenju se navodi da su sanke na kojima se