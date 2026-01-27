Prodat Dijamant: Gigant iz Zrenjanina 100 odsto u vlasništvu MK Group

MK Grupa i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Group trebalo da stekne 100 odsto udela u Dijamantu, saopštila je MK Grupa.

Kako se navodi u saopštenju, kupovina Dijamanta iz Zrenjanina predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicionih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regiona. Transakcija će biti finalizovana nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tela za zaštitu konkurencije. "Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljem razvoju naše MK Agri-Food divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Group da bude predvodnik u regionalnoj