Vučić o prodaji NIS-a: Bili smo spremni da platimo i dvostruko više, Rusi su hteli sa nekim drugima to da rade

NIN pre 55 minuta  |  Tanjug
Vučić o prodaji NIS-a: Bili smo spremni da platimo i dvostruko više, Rusi su hteli sa nekim drugima to da rade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Rafinerija u Pančevu mora da radi i da je to stavljeno u ugovor sa MOL-om i dodao da se u veleprodaji i maloprodaji, kako je rekao, već pojavljuje prvi dizel od nafte koju je Rafinerija preradila nakon dobijanja operativne licence od američkog OFAK-a.

Aleksandar Vučić je rekao da Srbija želi da poveća svoj ukupni udeo u NIS-u za dodatnih pet posto, kako bi imala više od 34 odsto i snažnije mehanizme nadzora i kontrole. "To je naš cilj i ono što smo dogovorili sa mađarskim partnerima i verujem da će sve biti u redu", kazao je Vučić u intervjuu za Federalnu televizuju. On je istakao da smo uspeli da podignemo Rafineriju dobijanjem operativne licence od Amerikanaca i da ona sada radi i proizvodi dizel pre svega,
