Brnabić: Nećemo povući pravosudne zakone iz skupštinske procedure

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Beta
Brnabić: Nećemo povući pravosudne zakone iz skupštinske procedure

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da set pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, neće biti povučen iz skupštinske procedure.

Prethodno je poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović na sednici parlamenta upitao Mrdića i Brnabić da li su tačne „insinuacije“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će predloženi pravosudni zakoni možda biti povučeni. „Kažite nam da li je to tačno? Ako jeste, predsednica Skupštine mora momentalno da prekine ovu sednicu jer svako zasedanje košta građane Srbije više od dva miliona. Otklonite nam tu neodumicu koju je izazvao vaš šef“, rekao je
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeSSPSrpska napredna strankaSNSBorko StefanovićAna Brnabić

