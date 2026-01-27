Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Nova pre 2 sata  |  Autor: Anđela Đokić
Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Prošlo je svega tri dana od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio premijeru da treba da razmisli o smeni nekih ministara, a “revnosni” Đuro Macut je već najavio rekonstrukciju Vlade na proleće.

S obzirom na to da Vučić uporno ponavlja da će vanredni parlamentarni izbori biti održani na jesen, glavno pitanje je da li je sve to moguće izvesti u tako kratkom roku i da li to znači da ćemo na birališta tek na proleće 2027, taman negde oko izložbe EXPO? Kada se uzme u obzir dosadašnja praksa SNS, između rekonstrukcije Vlade i novih parlamentarnih izbora, prolazilo je najmanje godinu dana. Direktno iz Davosa, gde je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Rekonstrukcija Vlade: Između marketinškog trika i disciplinovanja ministara (VIDEO)

Rekonstrukcija Vlade: Između marketinškog trika i disciplinovanja ministara (VIDEO)

Insajder pre 36 minuta
Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Pravda pre 41 minuta
„Da imaju razuma, bežali bi glavom bez obzira iz zemlje“: Macutova ideja o rekonstrukciji Vlade kao „šminkanje političkog…

„Da imaju razuma, bežali bi glavom bez obzira iz zemlje“: Macutova ideja o rekonstrukciji Vlade kao „šminkanje političkog mrtvaca“

Danas pre 4 sati
Vučićevo 'disciplinovanje' ministara: 'Trening za povratak na mesto premijera' Srbije

Vučićevo 'disciplinovanje' ministara: 'Trening za povratak na mesto premijera' Srbije

Slobodna Evropa pre 3 sata
Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

N1 Info pre 4 sati
Filip Švarm: Macut ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

Filip Švarm: Macut ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

Danas pre 4 sati
Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Mašina pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriSNSPredsednik SrbijeRekonstrukcija VladeIzboriDavosEXPOĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Danas pre 6 minuta
Da li je Baka Prase novi projekat vlasti za rasipanje glasova?

Da li je Baka Prase novi projekat vlasti za rasipanje glasova?

Danas pre 1 sat
Vučićev davni intervju u kojem se izvinio Danasu ima skrivenu vezu sa sednicom Vlade na kojoj ponižava ministre

Vučićev davni intervju u kojem se izvinio Danasu ima skrivenu vezu sa sednicom Vlade na kojoj ponižava ministre

Danas pre 1 sat
Kreće najprljavija kampanja do sada: Vučić juriša na mesto premijera i veruje samo – sebi

Kreće najprljavija kampanja do sada: Vučić juriša na mesto premijera i veruje samo – sebi

Danas pre 1 sat
CIK Kosova: Prebrojani glasovi u 28 opština

CIK Kosova: Prebrojani glasovi u 28 opština

Danas pre 2 sata