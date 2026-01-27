Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Prošlo je svega tri dana od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio premijeru da treba da razmisli o smeni nekih ministara, a “revnosni” Đuro Macut je već najavio rekonstrukciju Vlade na proleće.

S obzirom na to da Vučić uporno ponavlja da će vanredni parlamentarni izbori biti održani na jesen, glavno pitanje je da li je sve to moguće izvesti u tako kratkom roku i da li to znači da ćemo na birališta tek na proleće 2027, taman negde oko izložbe EXPO? Kada se uzme u obzir dosadašnja praksa SNS, između rekonstrukcije Vlade i novih parlamentarnih izbora, prolazilo je najmanje godinu dana. Direktno iz Davosa, gde je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu,