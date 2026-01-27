Danas je Sveti Sava i ako se ovo desi – veruje se da nas očekuju važni događaji u zemlji

Savindan ili Dan Svetog Save je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 27. januara, kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, princa dinastije Nemanjića, srpskog prosvetitelja i prvog arhieposkopa srpskog.

Praznik Savindan je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovima: Sveti Sava, prvi arhiepiskop srpski. Praznik Svetog Save je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu, svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. Na ovaj dan, život Svetog Save se okončao i crkva je ustanovila da se ovog dana obeležava uspomena na život i delo Svetog Save. Upokojio se u ponedeljak 14. januara 1236. godine po starom kalendaru, u gradu