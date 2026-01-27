Epski raspad treće na svetu, šok u četvrtfinalu Australijan opena

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
Epski raspad treće na svetu, šok u četvrtfinalu Australijan opena

Koko Gof, američka teniserka, deklasirana je u četvrtfinalu Australijan opena, pošto je Ukrajinka Elina Svitolina odnela pobedu sa 2:0, po setovima 6:1, 6:2.

Koko Gof, američka teniserka, deklasirana je u četvrtfinalu Australijan opena, pošto je Ukrajinka Elina Svitolina odnela pobedu sa 2:0, po setovima 6:1, 6:2.

Meč je trajao manje od sat vremena, a Gof je kao treća teniserka sveta doživela jedan od najbolnijih poraza u karijeri. Svitolina, inače 12. na WTA listi, već u prvom gemu meča napravila je brejk, mada je Gof uspela odmah da ga vrati. Usledio je pravi raspad Amerikanke, koja je izgubila sve gemove do kraja prvog seta, bez da je uopšte imala gem ili brejk loptu. U drugom setu Svitolina je ekspresno
