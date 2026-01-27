„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

Samanta Stosur, bivša najbolja teniserka planete i šampiona US Opena iz 2011. godine, nema dilemu da niko, ali apsolutno niko, ne sme da otpiše najboljeg ikada.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Iako je Đoković bio začuđujuće nervozan u prva dva kola, Australijanka koja je u karijeri osvojila devet titula ne dozvoljava da bilo ko sumnja u to da može da napadne novu, 11. titulu u Melburnu. „Ljudi, to je Novak u Australiji! Čak iako nije na najvišem nivou na startu, moraš da budeš baš hrabar da ideš protiv njega. On igra neverovatno dobro ovde, ima nestvaran skor ovde, možda je činjenica to što