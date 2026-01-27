„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

Nova pre 3 sata  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

Samanta Stosur, bivša najbolja teniserka planete i šampiona US Opena iz 2011. godine, nema dilemu da niko, ali apsolutno niko, ne sme da otpiše najboljeg ikada.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Iako je Đoković bio začuđujuće nervozan u prva dva kola, Australijanka koja je u karijeri osvojila devet titula ne dozvoljava da bilo ko sumnja u to da može da napadne novu, 11. titulu u Melburnu. „Ljudi, to je Novak u Australiji! Čak iako nije na najvišem nivou na startu, moraš da budeš baš hrabar da ideš protiv njega. On igra neverovatno dobro ovde, ima nestvaran skor ovde, možda je činjenica to što
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sabalenka i Svitolina u polufinalu Australijan opena

Sabalenka i Svitolina u polufinalu Australijan opena

RTV pre 2 sata
Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Sport klub pre 3 sata
Epski raspad Koko Gof - Ukrajinka se prošetala do polufinala!

Epski raspad Koko Gof - Ukrajinka se prošetala do polufinala!

B92 pre 3 sata
Ukrajinka u polufinalu Australijan Opena: Senzacija i velika blamaža treće teniserke sveta!

Ukrajinka u polufinalu Australijan Opena: Senzacija i velika blamaža treće teniserke sveta!

Telegraf pre 3 sata
"To nisam osetio 12 meseci..." Zverev surovo iskren posle plasmana u polufinale Australijan opena: "Kada imate povrede…

"To nisam osetio 12 meseci..." Zverev surovo iskren posle plasmana u polufinale Australijan opena: "Kada imate povrede, bolove..."

Kurir pre 3 sata
(Video) Kraj bajke ive Jović u Melburnu: Prvi reket sveta prejak za zvezdu u usponu

(Video) Kraj bajke ive Jović u Melburnu: Prvi reket sveta prejak za zvezdu u usponu

Dnevnik pre 4 sati
Katastrofa! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

Katastrofa! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenMelburnAustralija

Sport, najnovije vesti »

Alkaraz ugasio nade domaće publike i zakazao polufinale Australijan opena protiv Zvereva

Alkaraz ugasio nade domaće publike i zakazao polufinale Australijan opena protiv Zvereva

Danas pre 38 minuta
'Žene su otpornije od muškaraca, njima zatvaraju krov da ne pate po vrućini': Sabalenka

'Žene su otpornije od muškaraca, njima zatvaraju krov da ne pate po vrućini': Sabalenka

BBC News pre 38 minuta
Poznat termin meča između Đokovića i Muzetija; Zverev i Alkaraz u polufinalu

Poznat termin meča između Đokovića i Muzetija; Zverev i Alkaraz u polufinalu

RTV pre 37 minuta
Drulić: Podrška navijača izuzetno važan faktor protiv Selte; Italijan sudi meč

Drulić: Podrška navijača izuzetno važan faktor protiv Selte; Italijan sudi meč

RTV pre 32 minuta
Garbahosa: NBA Evropa je ono što je trebalo evropskom košarkaškom sistemu

Garbahosa: NBA Evropa je ono što je trebalo evropskom košarkaškom sistemu

Danas pre 37 minuta