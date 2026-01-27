Matijas Lesor se oglasio zbog tragedije blizu granice sa Srbijom

Košarkaš Panatinaikosa, Mataijas Lesor, oglasio se zbog nastradalih navijača PAOK-a koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći.

Najmanje sedam navijača PAOK-a je poginulo u utorak u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom. Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom. Takođe je i nekoliko navijača povređeno. Sada se tragičnim povodom oglasio i Matijas Lesor, bivši košarkaš Partizana. Lesor je u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama podelio simboličnu fotografiju sa sklopljenim