Oštar izveštaj UN izvestilaca o stanju medija u Srbiji: Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću, poseban osvrt na stanje u United media

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
Oštar izveštaj UN izvestilaca o stanju medija u Srbiji: Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću, poseban osvrt na…
Novinari N1 primali su pretnje i pre novembra 2024. godine, ali su te pretnje - pa čak i fizički napadi na novinare - značajno pojačane nakon urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, protesta koji su potom usledili, kao i njihovog izveštavanja o tim događajima, navodi se u izveštaju Irene Kan, specijalnog izvestioca UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja, i Đine Romero, specijalnog izvestioca UN za prava na slobodu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Danas pre 1 sat
Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću: Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću: Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNovi Sad

Politika, najnovije vesti »

Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Mašina pre 28 minuta
Oglasila se državna službenica koja je navodno na eksplicitnim snimcima: Potres u Crnoj Gori: "Vukšić mi je pretio iz…

Oglasila se državna službenica koja je navodno na eksplicitnim snimcima: Potres u Crnoj Gori: "Vukšić mi je pretio iz Milatovićevog kabineta da za mene neće biti života"

Blic pre 3 minuta
Predsednik u slobodnom padu najavljuje izbore za oktobar: Da bi prešao 40 odsto ostaje mu samo da posvađa protivnike

Predsednik u slobodnom padu najavljuje izbore za oktobar: Da bi prešao 40 odsto ostaje mu samo da posvađa protivnike

Danas pre 37 minuta
Elektromreža Srbije dematuje tvrdnje stranke SRCE

Elektromreža Srbije dematuje tvrdnje stranke SRCE

Nova pre 38 minuta
Evropska komisija najavila novi paket finansijske podrške za Zapadni Balkan: Nema novca za Srbiju

Evropska komisija najavila novi paket finansijske podrške za Zapadni Balkan: Nema novca za Srbiju

Nova pre 28 minuta