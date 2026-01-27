Oštar izveštaj UN izvestilaca o stanju medija u Srbiji: Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću

Nova pre 32 minuta  |  Autor: N1
Oštar izveštaj UN izvestilaca o stanju medija u Srbiji: Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću
Novinari N1 primali su pretnje i pre novembra 2024. godine, ali su te pretnje - pa čak i fizički napadi na novinare - značajno pojačane nakon urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, protesta koji su potom usledili, kao i njihovog izveštavanja o tim događajima, navodi se u izveštaju Irene Kan, specijalnog izvestioca UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja, i Đine Romero, specijalnog izvestioca UN za prava na slobodu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Danas pre 7 minuta
Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću: Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

Šarli Ebdo, beli zečevi, blokada N1, pretnje smrću: Izveštaj specijalnih izvestilaca UN o nasilju nad novinarima u Srbiji

N1 Info pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNovi Sad

Politika, najnovije vesti »

Beriša: Neslaganja rešavati dijalogom, a ne targetiranjem pojedinaca

Beriša: Neslaganja rešavati dijalogom, a ne targetiranjem pojedinaca

RTV pre 6 minuta
Vučić: Narednih dana razgovor o "Petoletki", moramo da pronađemo dugoročno rešenje

Vučić: Narednih dana razgovor o "Petoletki", moramo da pronađemo dugoročno rešenje

NIN pre 1 minut
Uništavali ste nam život u zemlji godinu dana. Predsednik Vučić o aktuelnim temama: Obnavljamo još 27 škola!

Uništavali ste nam život u zemlji godinu dana. Predsednik Vučić o aktuelnim temama: Obnavljamo još 27 škola!

Dnevnik pre 6 minuta
Vučić u Velikoj Drenovi: Nikada neću dozvoliti da neko Srbiju ponižava ma iz koje moćne zemlje dolazio

Vučić u Velikoj Drenovi: Nikada neću dozvoliti da neko Srbiju ponižava ma iz koje moćne zemlje dolazio

Euronews pre 2 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije

Nastavljena sednica Skupštine Srbije

RTS pre 7 minuta