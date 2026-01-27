Vranjancima plata za 200 evra manja od republičkog proseka

Prosečna neto plata u Vranju za novembar bila je 88.015 dinara, što je oko 24.000 dinara manje od republičkog proseka koji iznosi 111.987 dinara.

Kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS), prosečna medijalna plata iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih u Srbiji ostvarilo zaradu do navedenog iznosa, piše Vranje news. Prosečna zarada u Pčinjskom okrugu, u novembru, druga je najniža u Srbiji (samo su u Jablaničkom okrugu niže plate) – 85.565 dinara, što je niže i od medijalne plate. Stanovnici Pčinjskog okruga zaradili su, u novembru, 23.972 dinara manje od republičkog