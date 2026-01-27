Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Politika pre 20 minuta
Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Prema navodima portugalskih medija, zaplenjena droga mogla bi da vredi i do 600 miliona evra

LISABON – Portugalska policija zaplenila je rekordnu količinu od skoro devet tona kokaina nakon što je presrela narko-podmornicu kod Azorskih ostrva, prenose danas mediji. Podmornica je prevozila najveću pošiljku droge koja je ikada pronađena na takvoj vrsti plovila koje se kretalo ka Evropi, preneo je Gardijan. U akciji policije su uhapšene četiri osobe - tri Kolumbijca i jedan Venecuelanac. Portugalska policija saopštila je da su njeni pripadnici zaplenili drogu
