"Nisi poželjan u našoj školi": Đaci Karlovačke gimnazije odbili da pevaju pred predsednikom opštine (video)

Pravda pre 1 sat  |  021.rs
"Nisi poželjan u našoj školi“: Đaci Karlovačke gimnazije odbili da pevaju pred predsednikom opštine (video)

Hor Karlovačke gimnazije napustio je svečanu salu ove škole pre početka priredbe povodom školske slave Sveti Sava zbog prisustva predsednika Opštine Dražena Đurđića.

Hor Karlovačke gimnazije napustio je svečanu salu ove škole pre početka priredbe povodom školske slave Sveti Sava zbog prisustva predsednika Opštine Dražena Đurđića. Kako su naveli građani koji su prisustvovali ovoj svečanosti, hor gimnazije napustio je salu zbog prisustva predstavnika Opštine Sremski Karlovci, među kojima je i predsednik Dražen Đurđić, piše 021.rs. - Predstavnici Opštine i Đurđić ušli su u svečanu salu pred početak svečanosti povodom slave Svetog
Sveti Sava

