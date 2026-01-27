Đedović Handanović: Na pumpama od danas prve količine goriva proizvedene u Rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Na pumpama od danas prve količine goriva proizvedene u Rafineriji u Pančevu
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je od na pumpama širom zemlje moguće kupiti prve količine evro dizela proizvedenog u Rafineriji u Pančevu, posle ponovnog pokretanja prerade sirove nafte. “Kao što smo obećali, na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovonog pokretanja proizvodnje”, objavila je Đedović Handanović na svom Instragam nalogu. Ona je
