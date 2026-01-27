Donji dom francuskog parlamenta usvojio zabranu upotrebe društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Zakon će razmotriti Senat, a to će se dogoditi narednih nedelja, rekla je ministarka za digitalna pitanja An Le Enanf (Anne Le Henanff).

Makron, posvećen reformi koja obeležava njegov drugi mandat, pozdravio je odluku parlamenta ocenjujući je kao “veliki korak”. Predsednik Francuske je na platformi Iks (X) napisao da “mozgovi dece nisu na prodaju ni američkim platformama, niti kineskim mrežama”. Ukoliko se, posle procedure, zakon usvoji, Francuska bi postala druga zemlja koja je sprovela tako restriktivno zakonodavstvo za maloletnike, posle Australije, koja je početkom decembra zabranila društvene