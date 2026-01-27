Zverev prvi polufinalisa Australijan opena

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Meč je trajao tri sata i 11 minuta. Zverev je trenutno treći teniser sveta, dok se Tijen nalazi na 29. mestu ATP liste. Ovo je bio njihov treći međusobni duel i druga pobeda nemačkog tenisera. Zverev će u polufinalu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv pobednika meča između Karlosa Alkaraza i Aleksa de Minora. Preostali četvrtfinalni mečevi Australijan opena biće odigrani sutra, a sastaće se Novak Đoković i Lorenco Muzeti, kao i Janik Siner i Ben Šelton.