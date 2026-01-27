Sabalenka i Svitolina u polufinalu Australijan opena

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Sabalenka i Svitolina u polufinalu Australijan opena

MELBURN - Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Australijan opena, pošto je danas u četvrtfinalu u Melburnu pobedila Amerikanku Ivu Jović 6:3, 6:0.

Meč je trajao jedan sat i 29 minuta. Sabalenka je povela 3:0 na startu prvog seta, a onda je održavala prednost od tri gema do kraja ovog dela meča, koji je dobila sa 6:3. Najbolja teniserka sveta je briljirala u drugom setu, a svojoj rivalki u ovom delu meča nije prepustila nijedan gem. Svitolina pobedila Gof Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u polufinale Australijan opena, pošto je danas u četvrtfinalu u Melburnu pobedila Amerikanku Koko Gof 6:1,
