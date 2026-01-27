Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba „Sava” za tri dinara od 7. februara

BEOGRAD - Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica najavio je danas da će pekari u četvrtak zatražiti od Vlade Srbije korekciju cene hleba ''Sava'' sa 62 na 65 dinara.

Pralica je rekao za Tanjug da je planirano da hleb "Sava" poskupi od 7. februara. On je objasnio da pekari traže poskupljenje da bi se cena izbalansirala sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u Srbiji. Minimalna zarada je od 1. januara povećana na 551 evra ili za 10,1 odsto.