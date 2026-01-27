Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara od 7. februara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara od 7. februara

BEOGRAD - Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica najavio je danas da će pekari u četvrtak zatražiti od Vlade Srbije korekciju cene hleba ''Sava'' sa 62 na 65 dinara.

Pralica je rekao za Tanjug da je planirano da hleb "Sava" poskupi od 7. februara. On je objasnio da pekari traže poskupljenje da bi se cena izbalansirala sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u Srbiji. Minimalna zarada je od 1. januara povećana na 551 evra ili za 10,1 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Serbian News Media pre 48 minuta
Nov udarac po džepu: Poskupljuje hleb?

Nov udarac po džepu: Poskupljuje hleb?

Pravda pre 38 minuta
Unija pekara traži poskupljenje hleba “sava“ za tri dinara

Unija pekara traži poskupljenje hleba “sava“ za tri dinara

Morava info pre 43 minuta
Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba „Sava” za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba „Sava” za tri dinara od 7. februara

Politika pre 28 minuta
Unija pekara Srbije: Tražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara

Unija pekara Srbije: Tražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara

Nova ekonomija pre 1 sat
Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeTanjug

Društvo, najnovije vesti »

Kula kao uljez: Kako je zgrada bez upotrebne dozvole „prošvercovana“ kao simbol glavnog grada na Evropskom prvenstvu u…

Kula kao uljez: Kako je zgrada bez upotrebne dozvole „prošvercovana“ kao simbol glavnog grada na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 8 minuta
(BLOG) "Znanje je moć": Okupljanja na više mesta u gradu, skup ispred Rektorata od 18h

(BLOG) "Znanje je moć": Okupljanja na više mesta u gradu, skup ispred Rektorata od 18h

N1 Info pre 13 minuta
Studenti Fakuleta političkih nauka iz Beograda stupaju u jednonedeljnu blokadu nastave

Studenti Fakuleta političkih nauka iz Beograda stupaju u jednonedeljnu blokadu nastave

Insajder pre 3 minuta
Protest „Znanje je moć“: Studenti u Beogradu u šetnji ka Rektoratu, najavljen bojkot nastave

Protest „Znanje je moć“: Studenti u Beogradu u šetnji ka Rektoratu, najavljen bojkot nastave

NIN pre 12 minuta
BLOG UŽIVO Protest „Znanje je moć“ ispred Rektorata: Studenti i građani iz više pravaca stižu u centar Beograda

BLOG UŽIVO Protest „Znanje je moć“ ispred Rektorata: Studenti i građani iz više pravaca stižu u centar Beograda

Nova pre 13 minuta