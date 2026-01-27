Vremeplov: Umro Sveti Sava, prvi arhiepiskop Srpske crkve

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1236 - Umro je Sveti Sava, prvi arhiepiskop Srpske crkve. Zaštitnik srpske države, najpoštovaniji srpski svetitelj.

Danas je utorak, 27. januar, 27. dan 2026. Do kraja godine ima 338 dana. 1236 - Umro je Sveti Sava, prvi arhiepiskop Srpske crkve. Zaštitnik srpske države, najpoštovaniji srpski svetitelj. Svetovno ime bilo mu je Rastko. Najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, otišao je veoma mlad oko 1192. u Svetu Goru gde se zamonašio u ruskom manastiru Sveti Pantelejmon. Nakon očeve smrti 1200. s bratom, kraljem Stefanom Prvovenčanim (od 1217.) usmeravao je džavni brod
