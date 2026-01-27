Vučić: Tim za EU nije formiran zbog "zamazivanja očiju" već da ubrzamo EU integracije

TRSTENIK - Predsednik Aleksandar Vučič izjavio je danas da Srbija nije formirala operativni tim za EU integracije da bi nekome zamazivala oči već da bismo mogli brže da idemo u evropskim integracijama i istakao da u Davosu ni od koga nije dobio packe, kako to neki kažu, pa je to morao da uradi, već da ga tamo svi poštuju.

Vučić je istakao da on kao ponosni predsednik Srbije ni od koga ne dobija packe, kao ni od najmoćnijih predsednika zemalja u svetu. Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara, na otvaranju rekonstruisane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi kod Trstenika, kako komentariše pisanje Nove S da je formiranje operativnog tima za EU integracije "mazanje očiju" Ursuli fon der Lajen kao i njihovu konstataciju da su u Davosu "pale packe" pa da je zato navodno morao to da