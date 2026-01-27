Vučić: Tim za EU nije formiran zbog "zamazivanja očiju" već da ubrzamo EU integracije

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug, RTV
Vučić: Tim za EU nije formiran zbog "zamazivanja očiju" već da ubrzamo EU integracije

TRSTENIK - Predsednik Aleksandar Vučič izjavio je danas da Srbija nije formirala operativni tim za EU integracije da bi nekome zamazivala oči već da bismo mogli brže da idemo u evropskim integracijama i istakao da u Davosu ni od koga nije dobio packe, kako to neki kažu, pa je to morao da uradi, već da ga tamo svi poštuju.

Vučić je istakao da on kao ponosni predsednik Srbije ni od koga ne dobija packe, kao ni od najmoćnijih predsednika zemalja u svetu. Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara, na otvaranju rekonstruisane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi kod Trstenika, kako komentariše pisanje Nove S da je formiranje operativnog tima za EU integracije "mazanje očiju" Ursuli fon der Lajen kao i njihovu konstataciju da su u Davosu "pale packe" pa da je zato navodno morao to da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Država je spremna da sasluša molbe prevoznika koji blokiraju granične prelaze"

"Država je spremna da sasluša molbe prevoznika koji blokiraju granične prelaze"

Telegraf pre 38 minuta
Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Danas pre 1 sat
Vučić: Srpeman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

Vučić: Srpeman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

NIN pre 48 minuta
(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država…

(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država Srbija uložila 3 miliona evra

Blic pre 1 sat
"Ljudi se bore za svoja prava"! Vučić: Spreman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

"Ljudi se bore za svoja prava"! Vučić: Spreman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

Blic pre 43 minuta
Vučić: Prelepa škola u Velikoj Drenovi, znanje niko ne može da vam oduzme

Vučić: Prelepa škola u Velikoj Drenovi, znanje niko ne može da vam oduzme

RTS pre 1 sat
Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Serbian News Media pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteEUPredsednik SrbijeDobrica ĆosićBratislav GašićDavosDarko GlišićDejan Vuk StankovićBratislava

Intervju, najnovije vesti »

"Država je spremna da sasluša molbe prevoznika koji blokiraju granične prelaze"

"Država je spremna da sasluša molbe prevoznika koji blokiraju granične prelaze"

Telegraf pre 38 minuta
Vučić: Tim za EU nije formiran zbog "zamazivanja očiju" već da ubrzamo EU integracije

Vučić: Tim za EU nije formiran zbog "zamazivanja očiju" već da ubrzamo EU integracije

RTV pre 58 minuta
Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Vučić najavio razgovore o pomoći države Prvoj petoletci iz Trstenika

Danas pre 1 sat
Vučić: Srpeman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

Vučić: Srpeman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe

NIN pre 48 minuta
(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država…

(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država Srbija uložila 3 miliona evra

Blic pre 1 sat