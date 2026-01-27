Završena rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, sutra glasanje

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su oko 18 časova raspravu po amandmanima na svih pet zakona iz oblasti pravosuđa koji su na dnevnom redu, a koje je podneo poslanik SNS Uglješa Mrdić, kao i na izmene Zakona o državnim službenicima, a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je 28. januar kao dan za glasanje.

Poslanici će se sutra sa početkom u 10.00 sati izjasniti o svih 25 tačaka dnevnog reda. Poslanici su se danas uglavnom držali dnevnog reda i raspravljali o podnetim amandmanima, a u raspravu se više puta uključio ministar pravde Nenad Vujić. Vujić je tokom rasprave istakao da se izmenama pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić ne smanjuju nadležnosti Visokog saveta tužilaštva, već da se nadležnosti i povećavaju i odbacio navode opozicije da