Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako Rusiji prepusti Donbas

LONDON - Trumpova vlada signalizirala je Ukrajini da američka sigurnosna jamstva ovise o tome hoće li Kijev pristati na mirovni sporazum koji vjerojatno zahtijeva da prepusti regiju Donbas Rusiji, izvijestio je Financial Times u utorak, pozivajući se na osam osoba upoznatih s pregovorima.

Washington je također naznačio da bi mogao ponuditi Ukrajini više oružja kako bi ojačao njezinu mirnodopsku vojsku ako Kijev pristane povući snage iz dijelova istočne regije koju kontrolira, navodi list. Reuters još nije mogao potvrditi izvješće, a Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je američki dokument o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu “100 posto spreman” i da Kijev sada čeka