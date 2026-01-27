Koliko će zvezdaša na Seltu? Ima još mnogo ulaznica…

Crvena zvezda i Selta sastaju se posle 25 godina u Beogradu, a izvesno je da stadion neće biti krcat kao tog 26. oktobra 2000.

Mnogo ulaznica je još u prodaji, a za južnu tribinu se nisu ni našle u onlajn ponudi. Sudeći po trenutnoj fotografiji raspoloživosti mesta, najviše je ulaznica u prodaji za severnu tribinu. Istočna tribina će biti puna, kao i veći deo zapadne, a pitanje je hoće li biti potrebe da se otvara južna. Na meču sa FCSB, prethodnoj za Crvenu zvezdu u Ligi Evrope na domaćem terenu, otvorena je i na njoj se našlo baš malo ljudi. Uveliko traje marketinška akcija PR službe