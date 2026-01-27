(VIDEO) Raspametiće vas šta Karlitos sve ume sa reketom

Karlos Alkaras igra fantastično na ovogodišnjem Australijan Openu.

Da može sve na teniskom terenu to smo odavno znali, ali šta sve može van njega otkrivaćemo u narednom periodu. Posle sjajne i ubedljive pobede nad Aleksom De Minorom u intervjuu na terenu prvi teniser sveta pokazao je kakav je majstor sa reketom. I to ne samo kada je teniska veština u pitanju. Alkaras je pobedio De Minora u tri seta i tako se prvi put plasirao u polufinale Australijan Opena. Još nije izgubio set a naredni rival mu je Aleksander Zverev. Španac je u