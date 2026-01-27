Dončić i Rajakovićev Kvikli najbolji u NBA ligi

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za najboljeg igrača secmice u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Lejkersi su prošle nedelje upisali dve pobede i poraz. Slovenački reprezentativac je briljirao i prosečno beležio 34,3 poena, 10,7 skokova, 9,7 asistencija i dve ukradene lopte po utakmici. Za najboljeg igrača Istočne konferencije izabran je Imanuel Kvikli iz Toronta. On je imao prosek od 25,3 poena, 6,8 skokova, 6,8 asistencija i dve ukradene lopte po meču. Kvikli je po prvi put u karijeri proglašen za igrača nedelje u NBA ligi. Košarkaši Toronta, koje sa klupe