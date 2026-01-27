Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Legendarni takmičar u ski skokovima Simon Aman izostavljen je iz reprezentacije Švajcarske za predstojeće Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini, saopšteno je danas.

Od 1998. godine i Nagana, Aman je učestvovao na svih sedam Zimskih olimpijskih igara i osvojio je četiri zlatne medalje, po dve u Vankuveru 2010. i u Solt Lejk Sitiju 2002. Umesto 44-godišnjeg Amana, selektori Švajcarske izabrali su 19-godišnjeg Feliksa Trunca, koji nije bio rođen kada je Aman osvojio zlato u Solt Lejku. Ove sezone Amanov najbolji rezultat je 20. mesto u jednom od takmičenja u Svetskom kupu, a poslednji put bio je na pobedničkom postolju u januaru
