Otvoreni 11. Dečji svetosavski dani, OŠ "Matko Vuković" obeležila školsku slavu

U OŠ "Matko Vuković" svečano su otvoreni 11. Dečji svetosavski dani a ujedno je i obeležena školska slava. Učenici sa svojim nastavnicima pripremili su prikladan i raznovrsan program koji je izveden pred brojnim roditeljima. "SAVINDAN" - Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Savindan, praznik posvećen Svetom Savi – prvom srpskom arhiepiskopu, velikom prosvetitelju i tvorcu zakonodavstva. Kao utemeljivač srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnik