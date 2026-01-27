Svečanom akademijom završena 34. Svetosavska nedelja

Svečanom akademijom u SKC "Sveti Sava", tokom koje je obavljeno osvećenje slavskog kolača i žita, završena je 34. Svetosavska nedelja - manifestacija posvećena liku i delu Svetog Save, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, prosvete i duhovnosti.

Završna svečanost, tradicionalna svečana akademija sa osvećenjem slavskog kolača i žita, održana je uz bogat program. Učestvovali su učenici Muzičke škole iz Subotice, odsek za tradicionalno pevanje profesorke Tamare Štricki, uz izvođenje muzičko-scenskog igrokaza "Hteo bih bežati, ali ne znam puta" u izvođenju dramske trupe Tehničke škole "Ivan Sarić" i učenice Višnje Vilov iz Gimnazije "Svetozar Marković". Projekciju filma Svetom Savi pripremili su takođe učenici