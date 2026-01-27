Svečanom akademijom završena 34. Svetosavska nedelja

Subotica.com pre 2 sata  |  Subotica.com
Svečanom akademijom završena 34. Svetosavska nedelja

Svečanom akademijom u SKC "Sveti Sava", tokom koje je obavljeno osvećenje slavskog kolača i žita, završena je 34. Svetosavska nedelja - manifestacija posvećena liku i delu Svetog Save, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, prosvete i duhovnosti.

Završna svečanost, tradicionalna svečana akademija sa osvećenjem slavskog kolača i žita, održana je uz bogat program. Učestvovali su učenici Muzičke škole iz Subotice, odsek za tradicionalno pevanje profesorke Tamare Štricki, uz izvođenje muzičko-scenskog igrokaza "Hteo bih bežati, ali ne znam puta" u izvođenju dramske trupe Tehničke škole "Ivan Sarić" i učenice Višnje Vilov iz Gimnazije "Svetozar Marković". Projekciju filma Svetom Savi pripremili su takođe učenici
Otvori na subotica.com

Povezane vesti »

Elitna 72. brigada obeležila krsnu slavu /foto/

Elitna 72. brigada obeležila krsnu slavu /foto/

Sputnik pre 13 minuta
Ako na Svetog Savu zagrmi – narodna verovanja otkrivaju budućnost

Ako na Svetog Savu zagrmi – narodna verovanja otkrivaju budućnost

Luftika pre 1 sat
Sveti Sava kao školska slava u Srbiji prvi put svečano proslavljen u Kragujevcu 1840. godine

Sveti Sava kao školska slava u Srbiji prvi put svečano proslavljen u Kragujevcu 1840. godine

InfoKG pre 2 sata
Veselinov: Ko ovo pročita, više neće ući u crkvu! Sveti Sava nije bio Srbin, a kosti su mu spaljene iz samo jednog razloga

Veselinov: Ko ovo pročita, više neće ući u crkvu! Sveti Sava nije bio Srbin, a kosti su mu spaljene iz samo jednog razloga

Mondo pre 2 sata
Svetosavska akademija povodom 201. godišnjice postojanja i rada Osnovne škole "Sveti Sava"

Svetosavska akademija povodom 201. godišnjice postojanja i rada Osnovne škole "Sveti Sava"

Plus online pre 3 sata
“Svetosavci” obeležavaju dan škole, program od 17 sati u Domu kulture

“Svetosavci” obeležavaju dan škole, program od 17 sati u Domu kulture

Bujanovačke pre 3 sata
SPC i škole danas proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača crkve i školstva

SPC i škole danas proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača crkve i školstva

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaSuboticaSveti SavaSKC

Društvo, najnovije vesti »

Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Insajder pre 38 minuta
Petrović: Postoje spekulacije da će Vučić stopirati "Mrdićeve zakone" zbog pritisaka iz EU

Petrović: Postoje spekulacije da će Vučić stopirati "Mrdićeve zakone" zbog pritisaka iz EU

N1 Info pre 38 minuta
Pet članova Izborne komisije VST-a podnelo neopozive ostavke: "Izbori sprovedeni u skladu sa Ustavom"

Pet članova Izborne komisije VST-a podnelo neopozive ostavke: "Izbori sprovedeni u skladu sa Ustavom"

N1 Info pre 38 minuta
Vučić: Slučaj Jelene Kleut nema veze s državom, odluku donele njene kolege

Vučić: Slučaj Jelene Kleut nema veze s državom, odluku donele njene kolege

N1 Info pre 38 minuta
Roditelji OŠ "Pavle Savić tvrde da je izabrana nova direktorka, iz škole negiraju

Roditelji OŠ "Pavle Savić tvrde da je izabrana nova direktorka, iz škole negiraju

N1 Info pre 38 minuta