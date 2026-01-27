Britanija beleži najveći pad zaposlenosti zbog AI: Otpušteno 8% radnika, najviše od svih velikih ekonomija

Telegraf pre 20 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Britanija beleži najveći pad zaposlenosti zbog AI: Otpušteno 8% radnika, najviše od svih velikih ekonomija

Velika Britanija gubi više radnih mesta nego što ih stvara zbog veštačke inteligencije (AI) i više je pogađa nastup AI od drugih velikih ekonomija, pokazuje danas objavljeno istraživanje banke Morgan Stenli.

Anketa je, pored Britanije, obuhvatila i Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačku i Australiju, a rezultat je pokazao da je pad zaposlenosti britanskih kompanija u poslednjih 12 meseci iznosi osam odsto, najviše od svih posmatranih zemalja, prenosi Gardijan. Istraživanje, koje je obuhvatilo firme koje koriste AI najmanje godinu dana u pet sektora (maloprodaja, nekretnine, transport, medicinska oprema i automobili), pokazalo je da britanske firme beleže prosečan
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Blic pre 25 minuta
Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda…

Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda od najma

Blic pre 10 minuta
Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Politika pre 20 minuta
Iran, mon amour

Iran, mon amour

Radar pre 1 sat
Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 1 sat
Povećava se starosna granica za odlazak u penziju u zemlji u kojoj radi mnogo Srba: Penzija tek sa 70 godina

Povećava se starosna granica za odlazak u penziju u zemlji u kojoj radi mnogo Srba: Penzija tek sa 70 godina

Blic pre 2 sata
Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Danas pre 5 sati

Ključne reči

Velika BritanijaNemačkaGardijanJapanAustralijaveštačka inteligencija

Najnovije vesti »

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Danas pre 25 minuta
Zamena baterije na Tesli Model S iz 2013. je skuplja od celog automobila

Zamena baterije na Tesli Model S iz 2013. je skuplja od celog automobila

Auto blog pre 0 minuta
Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Danas pre 25 minuta
Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Blic pre 25 minuta
Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda…

Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda od najma

Blic pre 10 minuta