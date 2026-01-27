Britanija beleži najveći pad zaposlenosti zbog AI: Otpušteno 8% radnika, najviše od svih velikih ekonomija

Velika Britanija gubi više radnih mesta nego što ih stvara zbog veštačke inteligencije (AI) i više je pogađa nastup AI od drugih velikih ekonomija, pokazuje danas objavljeno istraživanje banke Morgan Stenli.

Anketa je, pored Britanije, obuhvatila i Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačku i Australiju, a rezultat je pokazao da je pad zaposlenosti britanskih kompanija u poslednjih 12 meseci iznosi osam odsto, najviše od svih posmatranih zemalja, prenosi Gardijan. Istraživanje, koje je obuhvatilo firme koje koriste AI najmanje godinu dana u pet sektora (maloprodaja, nekretnine, transport, medicinska oprema i automobili), pokazalo je da britanske firme beleže prosečan