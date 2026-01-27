Evo gde možete gledati uživo TV prenos meča Novak Đoković - Lorenco Museti u 1/4 Australijan opena

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evo gde možete gledati uživo TV prenos meča Novak Đoković - Lorenco Museti u 1/4 Australijan opena

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, u sredu će u ranim jutarnjim časovima nastaviti pohod na 25.

Grend slem u karijeri, pošto će se u četvrtfinalu Australijan opena sastati sa Lorencom Musetijem iz Italije. Ukoliko Đoković savlada Italijana, postoji velika šansa da dođe do 3. mesta na ATP listi, a sve to ako Aleksander Zverev ne napravi čudo i savlada Karlosa Alkaraza. Novak Đoković i Lorenco Museti su se poslednji put sastali u Atini pre dva i po meseca, kada je Srbin slavio u finalu i osvojio 101. trofej u karijeri. Srpski teniser je u prvom kolu savladao
