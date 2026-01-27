Kako je Minira Jašari postala Mina Kostić? Ovo je prava istina, evo zašto je promenila ime i veru: "Ja sam..."

Mina Kostić rođena je kao Minira Jašari. Međutim, pevačica je promenila i ime i veru. Tokom gostovanja u podkastu kod Bokija 13, sa svojim verenikom Manetom Ćuruvijom Kasperom, Bokijev kolega voditelj upitao je Minu zbog čega se stidi da kaže da je Romkinja. Način na koji je pitanje postavljeno pevačici vidno nije prijalo, ali je odgovorila. Ona je otkrila zbog čega je promenila ime i veru. - Ja sam lepo rekla da mi je otac iz Uroševca, a majka iz Peći. Imala sam