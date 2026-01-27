Kako je Minira Jašari postala Mina Kostić? Ovo je prava istina, evo zašto je promenila ime i veru: "Ja sam..."

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs
Kako je Minira Jašari postala Mina Kostić? Ovo je prava istina, evo zašto je promenila ime i veru: "Ja sam..."
Mina Kostić rođena je kao Minira Jašari. Međutim, pevačica je promenila i ime i veru. Tokom gostovanja u podkastu kod Bokija 13, sa svojim verenikom Manetom Ćuruvijom Kasperom, Bokijev kolega voditelj upitao je Minu zbog čega se stidi da kaže da je Romkinja. Način na koji je pitanje postavljeno pevačici vidno nije prijalo, ali je odgovorila. Ona je otkrila zbog čega je promenila ime i veru. - Ja sam lepo rekla da mi je otac iz Uroševca, a majka iz Peći. Imala sam
Otvori na telegraf.rs

Mina Kostić »

Oglasio se brat Mine Kostić, evo šta misli o njenoj vezi sa Kasperom! Pevačica odmah reagovala na ove reči

Oglasio se brat Mine Kostić, evo šta misli o njenoj vezi sa Kasperom! Pevačica odmah reagovala na ove reči

Telegraf pre 2 sata
Kasper se otvorio: Evo koliko para je iskeširao za verenički prsten: Mina Kostić mu je u emisiji rekla da, a sad ponosno…

Kasper se otvorio: Evo koliko para je iskeširao za verenički prsten: Mina Kostić mu je u emisiji rekla da, a sad ponosno pokazuje vredan komad nakita

Blic pre 3 sata
Ovo je brat Mine Kostić: Zove se Mija Jašari, a evo šta misli o njenoj vezi sa Kasperom

Ovo je brat Mine Kostić: Zove se Mija Jašari, a evo šta misli o njenoj vezi sa Kasperom

Mondo pre 5 sati
Oglasio se brat Mine Kostić! Evo da li podržava njenu ljubav sa Kasperom: Poslao joj javno poruku...

Oglasio se brat Mine Kostić! Evo da li podržava njenu ljubav sa Kasperom: Poslao joj javno poruku...

Kurir pre 6 sati
(Foto) Ovo je brat Mine Kostić: Zove se Mija Jašari, a sad se javno oglasio i otkrio da li podržava njenu vezu sa Kasperom…

(Foto) Ovo je brat Mine Kostić: Zove se Mija Jašari, a sad se javno oglasio i otkrio da li podržava njenu vezu sa Kasperom, jako liči na pevačicu

Blic pre 9 sati
Mina i Kasper uzvratili Desingerici: Reper rekao da ga njih dvoje šokiraju, pa mu sastavili odgovor u dve rečenice

Mina i Kasper uzvratili Desingerici: Reper rekao da ga njih dvoje šokiraju, pa mu sastavili odgovor u dve rečenice

Blic pre 7 sati
Kasper naterao Minu da započnu biznis, vodi je u Ameriku? "Njegova želja je da joj pomogne..."

Kasper naterao Minu da započnu biznis, vodi je u Ameriku? "Njegova želja je da joj pomogne..."

Telegraf pre 17 sati
Mina Kostić »

Ključne reči

Mina Kostić

Najnovije vesti »

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Kurir pre 26 minuta
Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Kurir pre 51 minuta
Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Politika pre 46 minuta
Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Serhio Ramos kupuje Sevilju!

Telegraf pre 26 minuta
Biznis klima u Nemačkoj stagnira u januaru: Indeks ostao na 87,6 poena, bez naznaka oporavka privrede

Biznis klima u Nemačkoj stagnira u januaru: Indeks ostao na 87,6 poena, bez naznaka oporavka privrede

Telegraf pre 51 minuta