Ukrajinka u polufinalu Australijan Opena: Senzacija i velika blamaža treće teniserke sveta!

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs
Ukrajinka u polufinalu Australijan Opena: Senzacija i velika blamaža treće teniserke sveta!

Iako su je mnogi smatrali za jednog od favorita za osvajanje Australijan Opena, treći reket sveta Koko Gof neće učestvovati ni u polufinalu shodno tome da joj je došla glave iskusna Elina Svitolina iz Ukrajine koja je odigrala fantastičan meč i slavila sa ubedljivih 6:1, 6:2.

Gof je prošle godine igrala polufinale, ali će sada morati da se zadovolji sa stepenicom ispod. Tek nešto više od sat vremena je bilo potrebno Svitolini da demontira protivnicu iz visokog društva i da dokaže da i dalje pripada teniskoj eliti. Ovo će Ukrajinki biti prvi ulazak u četiri najbolje na nekom Grend slemu posle tri godine nakon što je na Vimbldonu to učinila, ali će joj biti debi u polufinalu turnira u Melburnu. Svela je američku na samo tri vinera za
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

Nova pre 30 minuta
Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Sport klub pre 0 minuta
Epski raspad Koko Gof - Ukrajinka se prošetala do polufinala!

Epski raspad Koko Gof - Ukrajinka se prošetala do polufinala!

B92 pre 25 minuta
Arina Sabalenka preko Ive Jović do polufinala Australijan opena

Arina Sabalenka preko Ive Jović do polufinala Australijan opena

RTV pre 1 sat
(Video) Kraj bajke ive Jović u Melburnu: Prvi reket sveta prejak za zvezdu u usponu

(Video) Kraj bajke ive Jović u Melburnu: Prvi reket sveta prejak za zvezdu u usponu

Dnevnik pre 1 sat
"To nisam osetio 12 meseci..." Zverev surovo iskren posle plasmana u polufinale Australijan opena: "Kada imate povrede…

"To nisam osetio 12 meseci..." Zverev surovo iskren posle plasmana u polufinale Australijan opena: "Kada imate povrede, bolove..."

Kurir pre 45 minuta
Katastrofa! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

Katastrofa! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonUkrajinaAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

'Žene su otpornije od muškaraca, njima zatvaraju krov da ne pate po vrućini': Sabalenka

'Žene su otpornije od muškaraca, njima zatvaraju krov da ne pate po vrućini': Sabalenka

BBC News pre 5 minuta
„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

„Ljudi, to je Novak u Australiji“: Nekad najbolja na svetu sad otkriva Đokovićev trik iz rukava

Nova pre 30 minuta
Oglasili se agenti Milana Roganovića: „Partizan ima ponude, ali...“

Oglasili se agenti Milana Roganovića: „Partizan ima ponude, ali...“

Hot sport pre 15 minuta
Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Svitolina demonstrirala silu: Gof nije izdržala ni sat

Sport klub pre 0 minuta
Loše vesti iz NBA: Jokić propušta još jedan meč, ozbiljno mu ugrožena trka za MVP nagradu

Loše vesti iz NBA: Jokić propušta još jedan meč, ozbiljno mu ugrožena trka za MVP nagradu

Nova pre 0 minuta