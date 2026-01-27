Ukrajinka u polufinalu Australijan Opena: Senzacija i velika blamaža treće teniserke sveta!

Iako su je mnogi smatrali za jednog od favorita za osvajanje Australijan Opena, treći reket sveta Koko Gof neće učestvovati ni u polufinalu shodno tome da joj je došla glave iskusna Elina Svitolina iz Ukrajine koja je odigrala fantastičan meč i slavila sa ubedljivih 6:1, 6:2.

Gof je prošle godine igrala polufinale, ali će sada morati da se zadovolji sa stepenicom ispod. Tek nešto više od sat vremena je bilo potrebno Svitolini da demontira protivnicu iz visokog društva i da dokaže da i dalje pripada teniskoj eliti. Ovo će Ukrajinki biti prvi ulazak u četiri najbolje na nekom Grend slemu posle tri godine nakon što je na Vimbldonu to učinila, ali će joj biti debi u polufinalu turnira u Melburnu. Svela je američku na samo tri vinera za