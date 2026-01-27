Šta je skrivio Vladan Desnica?

Nijedan naš pisac nije toliko kvalitetan a tako malo čitan

Jedna od čestih uvodnih konvencija bezbrojnih tekstova napisanih o zaboravljenim književnicima glasi da će tu biti riječi o „nepravedno zapostavljenom autoru“, piscu čiji „značaj daleko prevazilazi aktuelni status u matičnoj kulturi“ i koji „zaslužuje mnogo više pažnje nego što mu trenutno pripada“. Da li je ta formula samo floskula ili zaprema izvjesnu težinu, zavisi od umjetničke vrijednosti djela koje iza imenovane ličnosti stoji. Nijedan srpski pisac, iz bilo