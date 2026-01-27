Alkaras bez izgubljenog seta do prvog AO polufinala u karijeri!

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u svoje prvo Australijan open polufinale u karijeri.

Karlos Alkaras je savladao Aleksa de Minora sa 3-0 u setovima – 7:5, 6:2, 6:1. Španac je time povisio H2H protiv Australijanca na 6-0, a do polufinala nije izgubio ni jedan jedini set. Zanimljivo da je ovo tek prvi put da šestostruki Grend slem šampion dolazi do polufinala AO, nakon što je ispadao u četvrtfinalu prošle i pretprošle sezone. Prvi set počeo je dosta turbulentno po Alkarasa, dok je De Minor više bio nemi posmatrač. Karlitos je bio furiozan na startu,