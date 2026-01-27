Danas je sveti Sava – prvi arhiepiskop srpski, srećna slava svima koji slave! Sveti Sava Poreklo praznika Narodni običaji i simbolika Praznik svetog Save

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Danas je sveti Sava – prvi arhiepiskop srpski, srećna slava svima koji slave! Sveti Sava Poreklo praznika Narodni običaji i…

Savindan (ili Dan svetog Save) je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 27. januara (tj. 14. januara po starom kalendaru), kojim se obeležava uspomena na svetog Savu, princa dinastije Nemanjića, srpskog prosvetitelja i prvog arhieposkopa srpskog.

Na ovaj dan, sveti Sava je okončao svoj život i crkva je ustanovila da se ovog dana obeležava uspomena na život i delo svetog Save. Upokojio se u ponedeljak 14. januara 1236. godine, u gradu Trnovu u Bugarskoj. Do procvata svetosavskog kulta je došlo stvaranjem nove srpske države. Još početkom XIX veka je spevana poznata Himna svetom Savi, a zakonom iz 1840. godine njegov praznik postaje opšta školska slava u Srbiji. Naročito revnosno Svetog Savu praznuju stočari
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

BETA KALENDAR – Na današnji dan 27. januar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 27. januar

Serbian News Media pre 3 minuta
Sveti Sava srpska slava

Sveti Sava srpska slava

Ozon press pre 3 minuta
Savindan – dan Svetog Save, prosvetitelja i duhovnog temelja srpskog naroda

Savindan – dan Svetog Save, prosvetitelja i duhovnog temelja srpskog naroda

iKragujevac pre 18 minuta
Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Na današnji dan: Umrli Sveti Sava i Đuzepe Verdi, oslobođen Aušvic, proglašena nezavisnost Grčke

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 27. januar

Na današnji dan, 27. januar

Šabačke novosti pre 2 sata
Na današnji dan, 27. januar

Na današnji dan, 27. januar

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaSveti Savaprinc

Regioni, najnovije vesti »

BETA KALENDAR – Na današnji dan 27. januar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 27. januar

Serbian News Media pre 3 minuta
Zaposleni u Kragujevcu i dalje zarađuju ispod republičkog proseka

Zaposleni u Kragujevcu i dalje zarađuju ispod republičkog proseka

InfoKG pre 3 minuta
Sveti Sava srpska slava

Sveti Sava srpska slava

Ozon press pre 3 minuta
Evo koliko su Mitrovčani zarađivali u novembru 2025.: Koliko ste blizu proseka?

Evo koliko su Mitrovčani zarađivali u novembru 2025.: Koliko ste blizu proseka?

Ozon pre 3 minuta
Meštani Novog Milanovca i Resnika: Ovo njihovo rešenje nije bezbedno

Meštani Novog Milanovca i Resnika: Ovo njihovo rešenje nije bezbedno

Glas Šumadije pre 13 minuta