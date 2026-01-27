Danas je sveti Sava – prvi arhiepiskop srpski, srećna slava svima koji slave! Sveti Sava Poreklo praznika Narodni običaji i simbolika Praznik svetog Save

Savindan (ili Dan svetog Save) je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 27. januara (tj. 14. januara po starom kalendaru), kojim se obeležava uspomena na svetog Savu, princa dinastije Nemanjića, srpskog prosvetitelja i prvog arhieposkopa srpskog.

Na ovaj dan, sveti Sava je okončao svoj život i crkva je ustanovila da se ovog dana obeležava uspomena na život i delo svetog Save. Upokojio se u ponedeljak 14. januara 1236. godine, u gradu Trnovu u Bugarskoj. Do procvata svetosavskog kulta je došlo stvaranjem nove srpske države. Još početkom XIX veka je spevana poznata Himna svetom Savi, a zakonom iz 1840. godine njegov praznik postaje opšta školska slava u Srbiji. Naročito revnosno Svetog Savu praznuju stočari