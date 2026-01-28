Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 meseci zatvora zbog korupcije

BBC News pre 33 minuta | Keli Endži; Hosu Li

AFP Kim Keon He je takođe naloženo da vrati dijamantsku ogrlicu i plati kaznu od 7.500 evra

Kim Keon He, supruga svrgnutog predsednika Južne Koreje Juna Suka Jola, osuđena je na 20 meseci zatvora zbog primanja mita od nekoliko subjekata, među kojima i kontroverzna Crkva ujedinjenja.

Kazna je mnogo blaža od 15 godina koliko je tražilo tužilaštvo, jer ju je sud proglasio krivom po samo jednoj od tri tačke optužnice.

Ovo suđenje 28. januara, koje je uživo prenošeno na televiziji, prvo je od tri sa kojima će se 52-godišnja Kim suočiti.

Sud ju je oslobodio optužbi za manipulaciju cenama akcija i za dobijanje desetine besplatnih istraživanja javnog mnjenja uoči predsedničkih izbora 2022. godine, na kojima je pobedio njen suprug.

Pre manje od dve nedelje, njen muž je osuđen na pet godina zatvora zbog neuspelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja koje je zemlju gurnulo u haos krajem 2024. godine.

Početkom decembra 2024, Jun Suk Jeol je uveo vanredno stanje kako bi, kako je obrazložio, iskorenio „antidržavne snage", optužujući opoziciju da onemogućava rad vlasti zahtevima za opoziv vlade i predloženim smanjenjem budžeta.

Taj njegov pokušaj ubrzo je propao - vanredno stanje je ukinuo šest sati kasnije pošto se skupština usprotivila toj odluci.

Usledilo je opoziv u skupštini i on je smenjen po optužbama za organizovanje pobune.

Južna Koreja ima istoriju optuživanja i zatvaranja bivših predsednika.

Međutim, ovo je prvi put u istoriji zemlje da su i bivši predsednik i bivša prva dama istovremeno osuđeni na zatvor.

Juna Suka Jeola čeka novo suđenje u februaru, a preti mu čak i smrtna kazna.

Sudija Vu In-sung iz Centralnog okružnog suda u Seulu doneo je presudu da je Kim „zloupotrebila položaj kako bi ostvarila ličnu korist“.

„Što je nečija funkcija viša, to mora svesnije da se čuva takvog ponašanja.

„Optužena nije odbila neprimerene ponude i bila je preokupirana ličnom koristi“, rekao je sudija u obrazloženju presude.

U saopštenju posle izricanja presude, Kim je rekla da „ponizno prihvata strogu opomenu suda i neće olako shvatiti njenu težinu".

„Još jednom se iskreno izvinjavam svima zbog zabrinutosti koju sam izazvala“, dodala je ona.

Kim je ranije odbacivala sve optužbe.

Zbog čega je osuđena bivša prva dama Južne Koreje?

Tužioci su rekli je da je Kim primila poklone u vrednosti od 800 miliona vona (oko 470.000 evra) učestvujući u šemi nameštanja cena koja je uključivala akcije kompanije Dojč Motors, dilera BMV-a u Južnoj Koreji, između oktobra 2010. i decembra 2012. godine.

Međutim, sud je procenio da ona nije učestvovala u u šemi, iako je priznao da je „možda bila svesna toga".

U ovom predmetu, tužioci su je teretili i da je primila 80 miliona vona (oko 47.000 evra) kao mito od Crkve ujedinjenja između aprila i jula 2022. godine u zamenu za poslovne usluge.

Tužioci su tvrdili i da je za nju urađeno 58 besplatnih anketa javnog mnjenja, vrednih 270 miliona korejskih vona (oko 158.000 evra), od političkog posrednika Mjung Te-kjuna uoči predsedničkih izbora 2022. godine.

Dobila je i dijamantsku ogrlicu brenda Graf i nekoliko Šanel torbi, u zamenu za poslovne i političke usluge.

Tužilaštvo je tražilo kaznu od 15 godina zatvora i novčanu kaznu od dve milijarde vona (oko 1,1 milion evra) evra za sve tri tačke optužnice.

Sudije su rekle da optužba za korupciju delimično stoji, naređujući konfiskaciju ogrlice i isplatu skoro 13 miliona vona (oko 7.600 evra) kao nadoknadu vrednosti poklona koje je primila.

Optužili su je i da je njenoj firmi Covana Contents uplaćivan novac ako bi izdejstvovala promenu trase autoputa Seul-Jangpjong i procesu odobravanja za okrug Jangpjong Gongheung.

Kim je optužena i da je navodno učestvovala u regrutovanju sledbenika Crkve ujedinjenja za konzervativnu stranku Moć naroda, u kojoj je bio i njen suprug, kao i za primanje poklona u zamenu za državne funkcije.

Istrage o njenim poslovima sa Crkvom ujedinjenja dovele su i do hapšenja lidera crkve, Hana Hak-jaa.

Sudija je rekao da Kim nije tražila ili inicirala mito i da „nema značajnu krivičnu prošlost“.

„Iskreno se izvinjavam što sam izazvala probleme iako sam nebitna osoba“, rekla je Kim novinarima ranije.

Bivša južnokorejska prva dama je sve optužbe ranije negirala, nazivajući ih „duboko nepravdenim“.

Priznala je, međutim, da je prihvatila Šanel torbe, koje je navodno kasnije vratila, a navodno ih nije ni koristila.

Pored krivičnih optužbi, Kim je bila umešana i u druge kontroverze.

Prošle godine, Univerzitet za žene Sukmjung poništio joj je diplomu iz oblasti umetničkog obrazovanja, stečenu 1999. godine, pošto je etički odbor utvrdio da je plagirala diplomski rad.

Getty Images Kim Keon He uvode u sudnicu

Glamur i kontroverze

Kim je privukla pažnju medija i javnosti čak i pre nego što je njen suprug Jun ušao u politiku.

Njeno interesovanje za umetnost, filozofiju i duhovnost istaknuto je u medijskim intervjuima i javnim događajima, skrećući pažnju na pozadinu koja se razlikovala od prethodnih prvih dama.

Za razliku od prethodnica, koje su često bile profesorke, nastavnice ili građanske aktivistkinje, Kim je bila poslovna žena.

Pre nego što je preuzela zvaničnu ulogu prve dame, bila je aktivna u javnom životu, dajući izjave i održavajući vidljive veze sa umetničkom i medijskom industrijom, što je u suprotnosti sa tradicionalnom slikom „tihe prve dame“.

Njen prepoznatljiv modni stil takođe je privukao pažnju javnosti.

Kim je diplomirala umetničko obrazovanje na Ženskom univerzitetu Sukmjung 1999. godine, ali se kasnije suočila sa višestrukim optužbama za plagijaranje diplomskog rada.

Na kraju joj je univerzitet poništio diplomu 2025. godine nakon što je komisija utvrdila da je plagirala rad.

Nikada nije javno komentarisala ove optužbe.

Ona je 2009. osnovala kompaniju za planiranje i organizaciju umetničkih izložbi Covana Contents.

Međutim, 2019. godine južnokorejski mediji su izvestili da je navodno izbegavala plaćanje poreza i da je primala mito za organizovanje umetničkih izložbi.

Kim, koja se povukla sa mesta generalne direktorke, oslobođena je ovih optužbi 2023. godine, ali specijalni tužilac trenutno ponovo ispituje slučaj.

Drugi skandali

Pred predsedničke izbore 2021. godine, pojavile su se tvrdnje da je Kim podnela prijave univerzitetima i kompanijama u kojima je navodila lažne kvalifikacije i nagrade.

Kasnije te godine, javno se izvinila zbog onoga što je opisala kao „preterivanje“ u njenoj biografiji.

Govorila je i da će se, ako njen muž postane predsednik, „isključivo usredsrediti na ulogu njegove supruge“.

Ipak, njene zvanične aktivnosti kao prve dame nastavile su da privlače kritike, kao što su tvrdnje o kršenju protokola tokom boravka na inostranim turnejama ili prihvatanja luksuznih poklona.

Upamćen je njen debi na diplomatskoj sceni tokom samita NATO-a u Madridu u junu 2022. godine.

Dok je pratila predsednika Juna u Španiji, Kim je sama, mimo protokola i neretko bez prethodne najave domaćinima, organizovala posete lokalnim muzejima umetnosti, išla je na flamenko predstave (plesove).

Ovaj slučaj pokrenuo je debatu o ponašanju i ulozi prve dame na međunarodnoj sceni.

Kasnije se pojavio video na kojem se vidi kako Kim prima luksuznu torbu od jedne osobe u kancelariji u Seulu u septembru 2022. godine.

Snimak je dostavljen medijima krajem 2023. godine.

Kabinet predsednika nije odmah reagovao na izveštavanje medija, što je dodatno podstaklo kontroverzu.

Građanske grupe su podnele žalbe tužilaštvu, navodeći potencijalna kršenja Zakona o borbi protiv korupcije.

Političari su bili podeljeni - jedni su optuživali predsednički par za sukob interesa, a drugi su ih branili, tvrdeći da je reč o politički motivisanom blaćenju.

Ovaj incident je jedan od 16 navoda koje je ispitivao tim specijalnih tužilaca, od kojih je 12 prosleđeno policiji na dalju istragu.

Pogledajte video: Država kao provodadžija - Vlada Južne Koreje organizuje spid dejting

Nije prva dama suočena sa optužbama

Kim nije prva bivša prva dama koja se suočava sa optužbama tužilaštva.

Vrhovno tužilaštvo je 2004. godine ispitivalo Li Sun-dža, suprugu pokojnog bivšeg predsednika Čun Du-hvana, u svojstvu svedoka u vezi sa ilegalnim političkim sredstvima njenog supruga.

Međutim, protiv nje nije podignuta zvanična optužnica.

Pet godina kasnije, tužioci su ispitivali Kvan Jang-suk, supruga pokojnog bivšeg predsednika Ro Mu-hjuna, u vezi sa skandalom „Park Jeon-ča kapija“ - slučajem podmićivanja visokog profila u koji su umešani bivši predsednik kompanije Tekvang Industrial i brojni političari.

Posle smrti predsednika Ro Mu-hjuna, istraga tužilaštva protiv nje je obustavljen.a

Kim Jun-ok, supruga bivšeg predsednika Li Mjung-baka, bila je pismeno ispitana 2012. godine zbog sumnji u vezi sa kupovinom zemljišta za privatnu rezidenciju u Negok-dongu.

Tužioci su 2018. godine razmatrali da je pozovu na ispitivanje zbog navoda o podmićivanju i proneveri povezanoj sa njenim suprugom, ali su na kraju odlučili da to ne urade.

