Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Beta pre 1 sat

Bivša predsednica Vrhovnog suda i vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica prvostepeno je danas osuđena na 10 godina zatvora.

Njen sin Miloš Medenica osuđen je takođe na zatvorsku kaznu od 10 godina.

Tužilaštvo je tražilo da se oboje kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 eura.

Specijalno državno tužilaštvo smatra da sprovedeni dokazi "nedvosmisleno ukazuju" da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz "skaj" (SKY) dokaza, mera tajnog nadzora, telefonskih komunikacija bivše šefice pravosuđa, iskaza svedoka, ali i zapisnika o pretresu kuće Vesne Medenice.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

"Nije lako braniti Vesnu Medenicu kada su joj svi okrenuli leđa, osim onih u njenoj kući. Nema dokaza da je izvršila krivična dela. Predlažem da je sud oslobodi od optužbe. Tokom sudskog postupka, SDT nije otklonilo sumnju. Najopasniji je trenutak kada javnost od suda traži da neko bude osuđen. U spisima predmeta nema dokaza da je imala bilo kakav kontakt sa članovima kriminalne organizacije", kazao je advokat Zdravko Begović tokom završnih reči.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završne reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz "nikad i nikome".

Ona je tokom završnih reči kazala da nije želela svoje rane da leči nanoseći rane drugima.

"Svi su mislili da ako Vesna dobije 20 godina zatvora, progovoriće. Neće Vesna nikad progovoriti. Vesna zna ko je i od koga je. I srećna sam što imam hrabrosti da dalje koračam kroz život, čistog obraza i uzdignute glave. Moja istina je u blatu čista, i u tami je svetla i u grobu je živa", kazala je Medenica u završnoj reči.

Protiv Vesne Medenice se vodi više postupaka. U decembru 2025. je u prvostepenom postupku osuđena godinu i devet meseci zatvora zbog zloupotrebe položaja putem podstrekavanja.

Medenica je 17 godina provela na najvišim pravosudnim funkcijama u državi. Bila je vrhovna državna tužiteljka a u tri mandata predsednica Vrhovnog suda do decembra 2020, kada je podnela ostavku.

Optužnicom se tereti za krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

(Beta, 28.01.2026)