Ministar prosvete: Slučaj profesorke Jelene Kleut je medijski i politički zloupotrebljen

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da je slučaj profesorke Jelene Kleut "medijski i politički zloupotrebljen" i da država nema nikakve veze sa njenim izborom u zvanje i prestankom radnog odnosa na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

On je gostujući na televiziji Pink kazao da nastavnici glasaju o tome da li će neko biti izarbran za redovnog profesora i da su kolege Jelene Kleut razmatrale da li je ona ispunila kriterijume.

Po njegovim rečima, iako je država osnivač i glavni finansijer univerziteta, ona ima simboličan uticaj na donošenje odluka.

"Ona je mogla da ostane vanredna profesorka i da nastavi da radi na fakultetu. Možda je problem Zakona o univerzitetima što povezuje naučno zvanje sa radnim odnosom. Moguće je da to treba promeniti. Umesto da razgovaramo o tome, mi slušamo propagandne pokliče rektora Vladana Đokića i drugih", izjavio je ministar.

Profesorki Jeleni Kleut, uprkos jednoglasnoj podršci stručnih i izbornih veća, Senat Univerziteta u Novom Sadu uskratio je izbor u zvanje redovnog profesora, nakon čega joj je prekinut radni odnos.

Filozofski fakultet u Novom Sadu poslao je u ponedeljak urgenciju Upravnom sudu sa molbom za donošenje privremene mere koja bi omogućila da se Kleut vrati na posao do okončanja sudskog postupka po njenim tužbama protiv Univerziteta u Novom Sadu.