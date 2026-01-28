Privatnost građana u Srbiji ugrožena - institucije ne reaguju

Beta pre 1 sat

U Srbiji je tokom 2025. godine nastavljen trend zloupotrebe ličnih informacija građana a izostala je adekvatna institucionalna reakcija nadležnih organa koji bi to sprečili, ocenila je u sredu organizacija Partneri Srbija povodom Međunarodnog dana privatnosti podataka.

Ta organizacija tvrdi da su tokom prošle godine zabeleženi brojni slučajevi nezakonite upotrebe tehnologija za nadzor, uključujući špijunske softvere korišćene protiv novinara, aktivista, učesnika protesta i građana.

"I pored ozbiljnih nalaza međunarodnih i domaćih organizacija, poput izveštaja 'Digitalni zatvor' organizacija Amnesty International i godišnjeg izveštaja SHARE Fondacije, koji je dokumentovao više od 250 incidenata povreda digitalnih prava, nadležne institucije su ostale bez odgovora, a odgovornost za kršenja prava građana izostala", naveli su Partneri Srbija.

Dodaje se da zabrinjava i dugogodišnja prakse uvođenja sistema masovnog video-nadzora sa naprednim funkcijama, uključujući prepoznavanje lica, u školama, vrtićima, gerontološkim centrima i javnim prostorima.

"Analize Partnera Srbija i BIRN-a pokazale su da su ovi sistemi uvedeni uz ozbiljne pravne i etičke propuste, bez jasnih garancija zaštite privatnosti i bez javne kontrole", stoji u saopštenju.

Ocenjeno je da su napravljeni pomaci na normativnom planu pošto su usvojeni pojedini strateški i zakonodavni dokumenti poput Strategije razvoja veštačke inteligencije i novog Zakona o informacionoj bezbednosti, ali da se kasni sa ključnim zakonima koji bi trebalo da unaprede sistem zaštite podataka o ličnosti i odgovornost institucija.

(beta/cmg)

(Beta, 28.01.2026)

