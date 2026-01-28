Zrenjaninska policija uhapsila osumnjičenog da se lažno predstavljao kao radnik MUP-a i BIA

Beta pre 30 minuta

Zrenjaninska policija je uhapsila muškarca (49) zbog sumnje da se lažno predstavljao kao pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Bezbednosno-informativne agencije, saopštio je danas MUP Srbije.

U saopštenju piše da se sumnja da je S. N. time doveo u zabludu veći broj građana, od kojih je, kako je do sada utvrđeno, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 12.000.000 dinara.

U prostorijama i vozilima koje je koristio pronađena je opremu za davanje zvučne signalizacije u vozilu, više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja, kao i više komada različite municije i delova oružja,

Pronađeno su i vazdušno oružje, uređaj za svetlosnu signalizaciju "blinker", četiri motocikla "Quad", mobilni telefoni i različita dokumentacija, dodao je MUP.

Sumnjiči se da je izvršio krivična dela lažno predstavljanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i prevara.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće priveden u tužilaštvo, piše u saopštenju.

(Beta, 28.01.2026)