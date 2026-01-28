Cene nafte porasle jer je jaka zimska oluja u Americi poremetila proizvodnju

Blic pre 10 minuta
Cene nafte porasle su danas za dva odsto, jer je jaka zimska oluja u Sjedinjenim Američkim Državama poremetila proizvodnju i rad rafinerija.

Tako se cena nafte Brent kretala na nivou od oko 67 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 62 dolar po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Američki proizvođači nafte izgubili su tokom vikenda do dva miliona barela dnevno, ili otprilike 15 odsto nacionalne proizvodnje, jer je ledeno vreme opteretilo energetsku infrastrukturu i elektroenergetske mreže. Nekoliko rafinerija duž američke obale Meksičkog zaliva takođe je
