(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana živi na brodu izolovan od sveta

Blic pre 10 minuta
(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana…
Crnogorski naučnici učestvuju u istraživačkoj misiji na Antarktiku sa fokusom na proučavanje mora Misija, koja traje do februara, predstavlja značajan doprinos svetkoj nauci o životnoj sredini Crnogorski naučnici sa kolegama iz drugih država duže od mesec dana borave na naučno-istraživačkom brodu, a njihov fokus je usmeren na istraživanje mora. Crnogorsku ekspediciju čine naučnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore dr Vesna Mačić i dr Aleksandar
Otvori na blic.rs

Crna Gora »

Uživo: Penali i 50.000 evra, šteta 100 miliona dnevno! Kamioni drugi dan u blokadi: Prevoznici neće odustati dok se ne promeni…

Uživo: Penali i 50.000 evra, šteta 100 miliona dnevno! Kamioni drugi dan u blokadi: Prevoznici neće odustati dok se ne promeni pravilo Šengena (foto)

Blic pre 1 sat
Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

RTS pre 4 sati
Protesti prevoznika na graničnim prelazima Zapadnog Balkana zbog šengenskih pravila izazivaju štetu od oko 100 miliona evra…

Protesti prevoznika na graničnim prelazima Zapadnog Balkana zbog šengenskih pravila izazivaju štetu od oko 100 miliona evra dnevno

Naslovi.ai pre 5 sati
Kamiondžije blokiraju granice na Balkanu: Kolika je šteta

Kamiondžije blokiraju granice na Balkanu: Kolika je šteta

BBC News pre 11 sati
Prevoznici drugi dan blokiraju teretni saobraćaj na graničnim prelazima Severne Makedonije

Prevoznici drugi dan blokiraju teretni saobraćaj na graničnim prelazima Severne Makedonije

Danas pre 12 sati
Vučić: Prevoznici se bore za svoja prava

Vučić: Prevoznici se bore za svoja prava

Danas pre 11 sati
Kolika je ekonomska šteta od blokade prevoznika?

Kolika je ekonomska šteta od blokade prevoznika?

Biznis i finansije pre 12 sati
Crna Gora »

Ključne reči

Crna Gora

Društvo, najnovije vesti »

Kad zagusti – svi pevaju

Kad zagusti – svi pevaju

Radar pre 15 minuta
(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana…

(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana živi na brodu izolovan od sveta

Blic pre 10 minuta
Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Radar pre 14 minuta
(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

Blic pre 45 minuta
Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala…

Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala (video)

Blic pre 45 minuta