(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je terorizam"

Blic pre 4 sati
(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je…

Zelenski je taj čin okarakterisao kao teroristički U trenutku udara, preko 200 ljudi nalazilo se u pomenutom vozu Na mestu napada ruskog drona na putnički voz u Harkovskoj oblasti pronađeni su delovi tela pet poginulih osoba, saopštilo je regionalno tužilaštvo u Harkovu.

Tužilaštvo je u objavi na Telegramu saopštilo da će identifikacija stradalih biti moguća tek nakon sprovođenja DNK testova, prenosi Ukrinform. Zelenski je, prethodno, u objavi na Telegramu rekao da su u napadu povređene dve osobe, a da spasioci tragaju za još četiri osobe, prenosi Ukrinform. "Danas je Rusija napala putnički voz u Harkovskoj oblasti udarnim dronovima. U bilo kojoj zemlji, napad dronom na civilni voz bi se posmatrao na isti način - isključivo kao
Telegraf pre 3 sata
