(Foto, video) Ušao u suprotan smer, udario audi, pa tojotu, pa se i bmw zakucao u njih! Totalni haos kod Subotice, auto zgužvan kao limenka: Poznato kako je došlo do nesreće

U saobraćajnoj nesreći kod Bačke Topole učestvovala su četiri vozila, uključujući vozilo koje se kretalo u suprotnom smeru Incident se desio na auto-putu kod Bačke Topole, u pravcu Novi Sad – Subotica, večeras oko 19:40 časova Do teške saobraćajne nesreće kod Bačke Topole, u blizini Subotice, večeras je došlo nakon što se vozač putničkog vozila “vw-golf” B. V. (47) iz Bačke Topole, na deonici od petlje Žednik, kretao u suprotnom smeru, kolovoznom trakom namenjenom