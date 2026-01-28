Građanima upućen hitan apel Vanredna odbrana od poplava u ovom mestu u Srbiji: Stanje je ozbiljno i nestabilno, oglasili se nadležni

Obilne padavine i topljenje snega rezultirale su porastom vodostaja, izazivajući plavljenja u opštini Priboj Aktivnosti će se nastaviti dok se hidrološka situacija ne stabilizuje, a građanima se savetuje oprez Zbog pogoršanja hidrološke situacije i povećanog rizika od daljeg plavljenja, JVP "Srbijavode" je uvelo vanrednu odbranu od poplava na delu sektora C.7 - Lim (Priboj - Prijepolje - Sjenica), i to na vodotoku Poblačnica. Vanredna odbrana od poplava je uvedena
